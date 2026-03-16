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16.03.2026 06:31:29
Focus Impact Acquisition A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Focus Impact Acquisition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.01.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,80 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,690 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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