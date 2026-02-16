|
16.02.2026 06:31:31
Focus Systems stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Focus Systems gab am 13.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 32,63 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 33,51 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz wurden 9,12 Milliarden JPY gegenüber 8,29 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
