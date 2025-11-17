Focus Systems stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Focus Systems hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 38,60 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 22,51 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,79 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 7,96 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at