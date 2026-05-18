Focus Systems vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Focus Systems lud am 15.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 40,77 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Focus Systems 32,48 JPY je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Focus Systems in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,76 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9,28 Milliarden JPY im Vergleich zu 8,30 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

In Sachen EPS wurden 155,63 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Focus Systems 103,67 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 35,70 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Focus Systems einen Umsatz von 32,56 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at