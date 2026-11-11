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11.11.2026 06:31:29
Focus Universal hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Focus Universal hat am 10.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,80 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Focus Universal ein EPS von -6,400 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2566,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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