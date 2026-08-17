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17.08.2026 06:31:29
Focus Universal informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Focus Universal hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Focus Universal vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,69 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -8,000 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1600 Prozent auf 0,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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