Förderaktion für umweltfreundliche Mobilität startet

Mit dem heute startenden Programm "klimaaktiv mobil" für Gemeinden, Betriebe und Privatpersonen wird umweltfreundliche und gesundheitsfördernde Mobilität unterstützt. Der Klima- und Energiefonds fördert dabei Projekte im Bereich "Aktive Mobilität und Mobilitätsmanagement" mit 67 Mio. Euro, dotiert aus Mitteln des Klimaschutzministeriums, wie der Fonds mitteilte.

Unterstützt werden klimaschonende und gesundheitsförderliche Maßnahmen im Verkehr, unter anderem Maßnahmen im Mobilitätsmanagement, elektrische Transport-, Falt- und Fahrräder, Radabstellanlagen, Radschnellverbindungen und auch der Ausbau von Radwegenetzen sowie Konzepte, die den örtlichen Fußverkehr betreffen. Innerhalb einer Einreichung ist die Kombination mehrerer Maßnahmen möglich. Werden darüber hinaus unterschiedliche relevante Akteurinnen und Akteure wie weitere Gebietskörperschaften, Bauträger, Verkehrsunternehmen und bewusstseinsbildende Maßnahmen durchgeführt, könne sich dies positiv auf die Förderhöhe auswirken. Das Programm ist von 01.03.2023 bis 29.02.2024 (12:00 Uhr) geöffnet.

Um das ambitionierte Ziel - Klimaneutralität bis 2040 in Österreich - zu erreichen, brauche es unter anderem im Mobilitätssektor eine rasche Trendwende, wird in der Mitteilung betont. "Indem wir die aktive Mobilität stärken, tun wir nicht allein unserer Gesundheit etwas Gutes, sondern auch dem Klima und der Umwelt", so Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne).

