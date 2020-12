Förderung für LNG-Schiffe bis Ende 2021 verlängert

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Bundesverkehrsministerium verlängert die Richtlinie über Zuwendungen für die Aus- und Umrüstung von Seeschiffen zur Nutzung von Flüssigerdgas (LNG) als Schiffskraftstoff bis zum 31. Dezember 2021. Hintergrund dieser Maßnahme sei, dass viele Vorhaben aufgrund der durch die Coronavirus-Pandemie verursachten finanziellen Herausforderungen für die Schifffahrt im letzten Jahr nicht realisiert werden konnten.

"Wir haben auf diese unvorhersehbare Krisensituation reagiert und die Förderrichtlinie um ein zusätzliches Jahr verlängert", erklärte Verkehrsstaatssekretär Enak Ferlemann in einer Mitteilung. "Im Jahr 2021 sollen weitere Vorhaben gestartet und damit auch die Investitionstätigkeit in den umweltfreundlichen Schiffsantrieb angekurbelt werden." Die Nachhaltigkeit der Schifffahrt müsse man trotz der globalen Krise weiter vorantreiben. Darum setze sich der Bund weiter für den Einsatz von LNG ein - "sowohl im Sinne der Flottenerneuerung der eigenen Bundesschiffe als auch der deutschen Schifffahrt insgesamt".

Über die LNG-Förderrichtlinie werden laut den Angaben Zuschüsse zur Investition in den LNG-Antrieb bei Seeschiffen von grundsätzlich bis zu 40 Prozent, in Abhängigkeit der Unternehmensgröße sogar bis zu 60 Prozent gewährt. Neben dem Vorteil einer deutlichen Senkung von Luftschadstoffemissionen würden auch die Treibhausgasemissionen bei der Verwendung von LNG anteilig gesenkt. Vor allem aber biete die Investition in den Einsatz von LNG als Brückentechnologie bereits heute die Möglichkeit, zukünftig zunehmende Anteile an erneuerbarem Bio- und synthetischem Methan einzusetzen und somit den Weg hin zu einer klimaneutralen Schifffahrt einzuleiten.

