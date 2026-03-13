13.03.2026 06:31:28

Foghorn Therapeutics legte Quartalsergebnis vor

Foghorn Therapeutics hat am 11.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,300 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Foghorn Therapeutics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 223,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,180 USD. Im Vorjahr waren -1,580 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 36,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 30,91 Millionen USD, während im Vorjahr 22,60 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust je Aktie von 1,099 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 31,33 Millionen USD, befunden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.03.26 Einblick ins Bridgewater-Depot: Die Top-Aktien aus dem vierten Quartal 2025
10.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX freundlich -- Wall Stree im Plus -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag im Minus. Der deutsche Aktienmarkt kämpft sich in die Gewinnzone zurück. Die US-Börsen notieren am Freitag in Grün. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen