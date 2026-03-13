Foghorn Therapeutics legte Quartalsergebnis vor

Foghorn Therapeutics hat am 11.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,300 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Foghorn Therapeutics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 223,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,180 USD. Im Vorjahr waren -1,580 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 36,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 30,91 Millionen USD, während im Vorjahr 22,60 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust je Aktie von 1,099 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 31,33 Millionen USD, befunden.

Redaktion finanzen.at