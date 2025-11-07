Foghorn Therapeutics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Foghorn Therapeutics hat am 05.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Foghorn Therapeutics ein Ergebnis je Aktie von -0,310 USD vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Foghorn Therapeutics 8,2 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at