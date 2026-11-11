Foghorn Therapeutics stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Foghorn Therapeutics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,250 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 83,5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 925,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Foghorn Therapeutics einen Umsatz von 8,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at