Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
11.04.2026 07:21:38
Fokus Mobilität: Niedersachsens Ministerpräsident Lies reist nach China
HANNOVER (dpa-AFX) - Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies fliegt heute Abend für eine mehrtägige Auslandsreise nach China. Der SPD-Politiker will sich in dem Land vorrangig über das China-Geschäft des Autobauers Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) sowie innovative Verkehrskonzepte informieren. Dabei gehe es etwa um autonomes Fahren und KI-gestützte Softwareanwendungen, sagte ein Regierungssprecher. Lies ist Mitglied des VW (Volkswagen (VW) vz)-Aufsichtsrats, Volkswagen unterhält mehr als 30 Produktionsstätten in China.
Auf Lies' Reiseplan steht außerdem das Thema Energie: Eine Delegation aus Niedersachsens chinesischer Partnerprovinz Anhui habe zuletzt eindrücklich geschildert, wie weit man dort beim Thema Kernfusionsforschung sei, sagte der Regierungssprecher. Im Zusammenhang mit der Hafenlogistik ist darüber hinaus ein Gespräch mit dem Schifffahrtsunternehmen Cosco geplant.
Die ersten offiziellen Termine der China-Reise sind für Sonntag geplant, enden soll sie am Freitag. Weitere Auslandsreisen sind in der Vorbereitung: Vom 2. bis 5. Juni macht Lies Station im französischen Caen in der Normandie, einer weiteren Partnerregion Niedersachsens. Auf der Agenda steht dort unter anderem die Verleihung des Jugendpreises Prix Liberté, mit dem Personen ausgezeichnet werden, die sich für den Kampf für Freiheit einsetzen. Zudem will der Regierungschef gegen Jahresende nach Indien fliegen./cwe/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
07:21
|Fokus Mobilität: Niedersachsens Ministerpräsident Lies reist nach China (dpa-AFX)
|
10.04.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
10.04.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Freitagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
10.04.26
|Handel in Frankfurt: DAX beendet den Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
10.04.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
10.04.26
|STOXX-Handel: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
10.04.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
10.04.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX mittags freundlich (finanzen.at)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|09.04.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|07.04.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|26.03.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|09.04.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|07.04.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|26.03.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|07.04.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.03.26
|Volkswagen Buy
|Warburg Research
|16.03.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|Volkswagen Overweight
|Barclays Capital
|10.03.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|09.04.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|02.04.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.03.26
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|26.03.26
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|11.03.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|89,04
|-0,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.