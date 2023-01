Fokusgruppe private Altersvorsoge prüft Verbesserung von Riester-Verträgen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die von der Bundesregierung zur Prüfung verschiedener Reformoptionen eingesetzte Fokusgruppe private Altersvorsorge erörtert bei ihrer konstituierenden Sitzung am Dienstag unter anderem Verbesserungen für Riester-Verträge. Das gab das Bundesfinanzministerium in einer Pressemitteilung bekannt. "Neben der gesetzlichen Rente und der betrieblichen Altersversorgung bleibt die private Altersvorsorge ein wichtiger Baustein für das Leben im Alter", hieß es darin. In der ersten Sitzung würden neben der Bestandsaufnahme des Status Quo der privaten Altersvorsorge in Deutschland auch Verbesserungen für bestehende Riester-Verträge diskutiert.

Weitere fünf Sitzungen würden folgen. Ihr Gegenstand sollen den Angaben zufolge Prüfaufträge des Koalitionsvertrags sein. Geprüft würden sowohl die Möglichkeit einer Förderung von privaten Produkten mit höheren Renditemöglichkeiten als bei derzeitigen Riester-Verträgen als auch ein öffentlich verantworteter Fonds. Eine Förderung solle Anreize für untere Einkommensgruppen bieten. Die Fokusgruppe soll laut Finanzministerium bis zum Sommer einen Abschlussbericht mit den Prüfungsergebnissen vorlegen.

"Angesichts des demografischen Wandels müssen wir kapitalgedeckte Instrumente in der Rente dringend ausbauen", sagte der Vorsitzende der Gruppe, Finanzstaatssekretär Florian Toncar (FDP). Er zeigte sich "überzeugt, dass wir gute Lösungen finden werden, um die Vorsorge für das Alter zu stärken". Die geförderte private Altersvorsorge "ist reformfähig und hat eine Reform verdient", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jörg Asmussen, in einer eigenen Pressemitteilung.

"Eine zeitgemäße Weiterentwicklung ist schon lange überfällig." Die geförderte private Altersversorgung sei ein wichtiges Element im Gesamtkonzept der Alterssicherung, ebenso wie die betriebliche Altersvorsorge. "Die Versicherer werden ihren Vorschlag einer Bürgerrente in die Diskussion einbringen", kündigte Asmussen an. Dieser sehe eine geförderte Altersvorsorge mit einfacherer Förderung, flexibleren Garantien und lebenslanger Rente vor.

Der Fokusgruppe gehören neben Finanz-, Arbeits- und Wirtschaftsministerium und den Anbieterverbänden GDV und BVI Bundesverband Investment und Asset Management Vertreterinnen und Vertreter von Verbraucherschutz, Sozialpartnern, betrieblicher Altersversorgung und Wissenschaft an. Bundesbank, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Deutsche Rentenversicherung Bund und Bundeskanzleramt können laut Finanzministerium als ständige Gäste teilnehmen.

