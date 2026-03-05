Foley Trasimene Acquisition A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Foley Trasimene Acquisition A veröffentlichte am 03.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,45 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Foley Trasimene Acquisition A 0,540 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Foley Trasimene Acquisition A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,35 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 438,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 420,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 3,140 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Foley Trasimene Acquisition A 0,360 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1,70 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 0,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,70 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

