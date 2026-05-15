Foley Trasimene Acquisition A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Foley Trasimene Acquisition A lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,71 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Foley Trasimene Acquisition A ein Ergebnis je Aktie von -0,330 USD vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Foley Trasimene Acquisition A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 442,7 Millionen USD im Vergleich zu 401,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at