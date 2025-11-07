Foley Trasimene Acquisition: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Foley Trasimene Acquisition hat am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 2,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Foley Trasimene Acquisition ein Ergebnis je Aktie von -0,140 USD vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Foley Trasimene Acquisition in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,96 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 533,0 Millionen USD im Vergleich zu 555,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at