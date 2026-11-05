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05.11.2026 06:31:28
Foley Trasimene Acquisition: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Foley Trasimene Acquisition veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,93 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Foley Trasimene Acquisition ein EPS von -40,530 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,19 Prozent zurück. Hier wurden 500,0 Millionen USD gegenüber 533,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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