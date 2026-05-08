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08.05.2026 06:31:29
Foley Trasimene Acquisition zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Foley Trasimene Acquisition stellte am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Foley Trasimene Acquisition in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,55 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 534,0 Millionen USD im Vergleich zu 548,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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