Foley Trasimene Acquisition zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Foley Trasimene Acquisition hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Foley Trasimene Acquisition hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 7,59 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -40,570 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Foley Trasimene Acquisition in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 511,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 528,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at