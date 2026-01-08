Zalando Aktie
Folge der About-You-Übernahme: Zalando schließt Standort Erfurt mit 2700 Beschäftigten
Nach der Übernahme des Konkurrenten About You benötigt der Modehändler Zalando nicht mehr alle Logistikzentren. Das Verteilzentrum Erfurt fällt der Fusion jetzt zum Opfer. Für die betroffenen Mitarbeiter verhandelt das Unternehmen jetzt einen Sozialplan mit dem Betriebsrat.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
