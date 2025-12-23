Beam Aktie
WKN DE: A1JKPN / ISIN: US0737302028
|
23.12.2025 08:22:08
Folge der US-Zollpolitik: Jim Beam beendet Produktion am Stammsitz
Das Traditionsunternehmen Jim Beam kämpft mit der Trump-Politik und schwacher Nachfrage. Für die Angestellten beginnen damit bange Zeiten. Denn am Stammsitz in Clermont sollen in 2026 nur noch Flaschen abgefüllt und gelagert sowie Besucher herumgeführt werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
