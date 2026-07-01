Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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01.07.2026 11:09:21
Folge des Iran-Kriegs: Nike macht weniger Umsatz durch miese Stimmung bei Verbrauchern
Der Sportartikelhersteller Nike kämpft mit schrumpfenden Umsätzen. Trotz einer kleinen Besserung dank der Fußball-WM sieht das Unternehmen das Problem vor allem auch bei einem aktuellen globalen Konflikt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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