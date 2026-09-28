Bosch Aktie
WKN: A0D8P1 / ISIN: INE323A01026
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28.09.2026 19:15:34
Folge schwacher Autoindustrie: Bosch streicht Hälfte der Stellen in Nürnberg
Die deutsche Autobranche kommt aktuell auf keinen grünen Zweig. Das trifft auch zahlreiche Zulieferer. Bosch entschließt sich nun, die Hälfte seiner Stelle in Nürnberg zu streichen. Das liegt auch an enttäuschten Erwartungen an einen alternativen Treibstoff.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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