International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
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26.11.2026 15:28:33
Folge von Russland-Sanktionen: US-Konsortium übernimmt Lukoil International
Die USA sichern sich den Zugriff auf die ausländischen Aktivitäten des sanktionierten russischen Öl-Riesen Lukoil. Dazu gehören Bohr- und Förderanlagen in elf Ländern. Einen Verkauf der Tochter an ein Schweizer Unternehmen hatte die US-Regierung zuvor verboten.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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