Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
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31.03.2026 17:37:46
Folgen des Iran-Kriegs: Hohe Kerosinpreise: Lufthansa prüft wohl Stilllegung von Flugzeugen
Steigende Kerosinpreise setzen die Lufthansa unter Druck. Um die finanziellen Belastungen abzufedern, erwägt das Unternehmen, ältere Jets aus dem Verkehr zu ziehen. Für die Beschäftigten soll es aber keine Konsequenzen geben.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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