Scope Aktie
WKN DE: NETSCO / ISIN: NET000SCOPE1
|
21.01.2026 10:57:56
Folgen für globales Finanzsystem: Scope warnt vor Destabilisierung bei Verkauf von US-Staatsanleihen
Dänemark macht es bereits vor: Der Pensionsfonds AkademikerPension will seine gesamten Bestände an US-Staatsanleihen im Wert von rund 100 Millionen Dollar zu verkaufen. Was wäre, wenn mehr Fonds dem Beispiel folgen würden?Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
