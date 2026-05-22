Troops Aktie
WKN DE: A3C7PV / ISIN: KYG9094C1042
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22.05.2026 13:15:20
Follow DW live: NATO welcomes US troop boost in Poland; US says not punishing Europe over Iran war; Allies push for clarity on US troops in Europe
NATO foreign ministers are meeting in Helsingborg, Sweden against the backdrop of Washington's plans to draw down its presence on the continent. US top diplomat Rubio insisted the move is not 'punitive.' More on DW.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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