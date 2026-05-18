Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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18.05.2026 22:38:10
Following Buffett: Greg Abel Cuts Berkshire Holdings Dating Back To 2011 — But The Big Names Stay Put
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