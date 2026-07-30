Fomento Econom Mexica: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Fomento Econom Mexica hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,63 MXN präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,780 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 231,00 Milliarden MXN umgesetzt, gegenüber 211,36 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,72 MXN geschätzt. Der Umsatz war auf 225,86 Milliarden MXN geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at