Fomento Econom Mexica legte Quartalsergebnis vor

Fomento Econom Mexica gab am 28.02.2022 die Zahlen für das am 31.12.2021 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,88 MXN ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,349 MXN je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 151,54 Milliarden MXN vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 130,69 Milliarden MXN in den Büchern standen.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,30 MXN sowie einem Umsatz von 146,19 Milliarden MXN in Aussicht gestellt.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 7,93 MXN gegenüber -0,540 MXN je Aktie im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Fomento Econom Mexica in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 556,26 Milliarden MXN im Vergleich zu 511,93 Milliarden MXN im Vorjahr.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 7,63 MXN und einen Umsatz von 553,73 Milliarden MXN in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at