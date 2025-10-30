Fomento Econom Mexica verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Fomento Econom Mexica präsentierte am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,12 MXN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,65 MXN erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Fomento Econom Mexica mit einem Umsatz von insgesamt 214,64 Milliarden MXN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 196,77 Milliarden MXN erwirtschaftet worden waren, um 9,08 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at