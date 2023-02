Fomento Econom Mexica: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Fomento Econom Mexica gab am 27.02.2023 die Zahlen für das am 31.12.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,27 MXN, nach 1,88 MXN im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 186,47 Milliarden MXN vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Fomento Econom Mexica 151,54 Milliarden MXN umgesetzt.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 2,43 MXN prognostiziert, während der Umsatz bei 168,22 Milliarden MXN erwartet worden war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 12,76 MXN für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,93 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 673,20 Milliarden MXN vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 556,26 Milliarden MXN in den Büchern standen.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 7,90 MXN geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 653,71 Milliarden MXN gerechnet.

Redaktion finanzen.at