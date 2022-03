Fomento Economico Mexicano gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fomento Economico Mexicano ließ sich am 28.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Fomento Economico Mexicano die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 18,80 MXN beziffert, während im Vorjahresquartal -3,490 MXN je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 151,54 Milliarden MXN – das entspricht einem Zuwachs von 15,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 130,69 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 22,98 MXN je Aktie sowie einen Umsatz 146,19 Milliarden MXN prognostiziert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 79,28 MXN beziffert. Im Vorjahr hatte Fomento Economico Mexicano -5,397 MXN je Aktie verdient.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 8,66 Prozent auf 556,26 Milliarden MXN aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 511,93 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 74,42 MXN und einen Umsatz von 553,09 Milliarden MXN beziffert.

Redaktion finanzen.at