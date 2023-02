Fomento Economico Mexicano gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Fomento Economico Mexicano hat am 27.02.2023 die Bücher zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Fomento Economico Mexicano hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 12,72 MXN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 18,80 MXN je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 186,47 Milliarden MXN vermeldet – das entspricht einem Plus von 23,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 151,54 Milliarden MXN in den Büchern standen.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 24,25 MXN gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 168,22 Milliarden MXN ausgegangen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 127,60 MXN beziffert. Im Vorjahr hatten 79,28 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 673,20 Milliarden MXN gegenüber 556,26 Milliarden MXN im Vorjahr ausgewiesen.

Analysten hatten in ihren Schätzungen für das Geschäftsjahr einen Gewinn von 79,03 MXN je Aktie sowie einen Umsatz von 653,71 Milliarden MXN ausgegeben.

Redaktion finanzen.at