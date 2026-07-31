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31.07.2026 06:31:29
Fomento Economico Mexicano gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Fomento Economico Mexicano präsentierte in der am 28.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,94 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fomento Economico Mexicano 0,400 USD je Aktie verdient.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13,28 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 10,82 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 17,75 MXN je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 225,77 Milliarden MXN geschätzt.
Redaktion finanzen.at
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