Fomento Economico Mexicano informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Fomento Economico Mexicano hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,870 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 11,52 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,39 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at