Fomento Economico Mexicano SAB de CV (B) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Fomento Economico Mexicano SAB de CV (B) stellte am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 1,12 MXN gegenüber 1,65 MXN je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,08 Prozent auf 214,64 Milliarden MXN. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 196,77 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at