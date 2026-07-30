Fomento Economico Mexicano SAB de CV (B) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Fomento Economico Mexicano SAB de CV (B) stellte am 28.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,63 MXN präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,780 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 231,00 Milliarden MXN umgesetzt, gegenüber 211,36 Milliarden MXN im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at