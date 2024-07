Fomento Economico Mexicano SAB de CV Cons Of 5 B stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fomento Economico Mexicano SAB de CV Cons Of 5 B präsentierte am 24.07.2024 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,52 MXN, nach 1,72 MXN im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,26 Prozent auf 198,74 Milliarden MXN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 198,22 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at