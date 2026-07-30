Fomento Economico Mexicano SAB de CV Cons Of 5 B verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Fomento Economico Mexicano SAB de CV Cons Of 5 B hat am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,63 MXN. Im Vorjahresviertel waren 0,780 MXN je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fomento Economico Mexicano SAB de CV Cons Of 5 B im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 231,00 Milliarden MXN. Im Vorjahresviertel waren 211,36 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at