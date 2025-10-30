Fomento Economico Mexicano SAB de CV Cons Of 5 B vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Fomento Economico Mexicano SAB de CV Cons Of 5 B hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 1,12 MXN gegenüber 1,65 MXN je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Fomento Economico Mexicano SAB de CV Cons Of 5 B 214,64 Milliarden MXN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 196,77 Milliarden MXN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at