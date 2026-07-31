Fomento Economico Mexicano SAB de CV Un hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Fomento Economico Mexicano SAB de CV Un präsentierte in der am 28.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Fomento Economico Mexicano SAB de CV Un im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,38 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 67,11 Milliarden BRL. Im Vorjahresviertel waren 61,35 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at