Fomento Economico Mexicano SAB de CV Un stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Fomento Economico Mexicano SAB de CV Un hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das vergangene Quartal hat Fomento Economico Mexicano SAB de CV Un mit einem Umsatz von insgesamt 62,78 Milliarden BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 57,65 Milliarden BRL erwirtschaftet worden waren, um 8,91 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at