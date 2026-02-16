|
Fonar: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Fonar lud am 13.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,31 USD gegenüber 0,290 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 25,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 25,6 Millionen USD ausgewiesen.
