Fonar: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Fonar lud am 10.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,34 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,460 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 26,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at