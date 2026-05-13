Fonar zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Fonar hat sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fonar 0,370 USD je Aktie verdient.

Fonar hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 26,5 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at