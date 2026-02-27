27.02.2026 06:31:29

Fonet Bilgi Teknolojileri: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Fonet Bilgi Teknolojileri hat sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 TRY gegenüber 0,070 TRY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 334,1 Millionen TRY vermeldet – das entspricht einem Plus von 169,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 124,2 Millionen TRY in den Büchern standen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,240 TRY gegenüber 0,160 TRY je Aktie im Vorjahr.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Fonet Bilgi Teknolojileri mit einem Umsatz von insgesamt 855,07 Millionen TRY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 480,56 Millionen TRY erwirtschaftet worden waren, um 77,93 Prozent gesteigert.

