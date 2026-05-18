fonfun: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

fonfun hat am 15.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 8,11 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,47 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat fonfun im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 72,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 709,4 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 411,1 Millionen JPY in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 20,22 JPY, nach 8,21 JPY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 2,11 Milliarden JPY gegenüber 1,27 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at