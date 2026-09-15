Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
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15.09.2026 12:38:31
Food crisis fears ease as fertiliser exporters fill gap left by Iran war
Countries outside the Gulf increase market share of urea exports as supplies through Strait of Hormuz collapseWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Global Economy
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