Food Empire Holdings Aktie
WKN: 722737 / ISIN: SG1I44882534
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12.11.2026 13:58:27
Food Empire 9M revenue rises 11.7% to record US$476.5 million on Russia, Central Asia growth
Double-digit growth in those areas lifts sales, but Q3 momentum cools on regional tensionsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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